Dolar
18.33
Euro
18.09
Altın
1,681.88
ETH/USDT
1,355.30
BTC/USDT
19,401.00
BIST 100
3,245.76
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Nevşehir'de zincirleme trafik kazasında 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı

Nevşehir'in Derinkuyu ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

Behçet Alkan   | 21.09.2022
Nevşehir'de zincirleme trafik kazasında 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı

Nevşehir

Niğde-Ankara Otoyolu Yazıhüyük beldesi sınırlarında, sürücüleri henüz belirlenemeyen PC 486 plakalı tıra, dolu nedeniyle yavaşlayınca AX 9376 ME plakalı otomobil çarptı.

W 35315 K plakalı otomobilin de bu araçlara çarptığı kazada, Rahime G, olay yerinde yaşamını yitirdi. Kazada yaralanan 9 kişi, ambulanslarla Nevşehir ve Aksaray'daki hastanelere sevk edildi. Yaralılardan Emik D, Nevşehir Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Hastaneye gelen Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, İl Sağlık Müdürü Rahim Ünlübay'dan bilgi aldı.

Becel, gazetecilere, yaralılardan durumları ağır olanların bulunduğunu belirterek, "Tır, dolu yağışı nedeniyle yavaşladığı esnada arkadan gelen Ukrayna plakalı araç tıra çarpıyor. Tır sürücüsü araçtakileri tahliye ederken arkadan Avusturya plakalı üçüncü bir araç geliyor ve kaza yapan araca çarpıyor. Nevşehir Devlet Hastanemizde 3 yaralı bulunuyor. Özel hastanelerde de 3 yaralı var. Bir Türk vatandaşı hayatını kaybetti. Yaralıların üçünün durumu ağır, diğerleri iyi. Yaralılara acil şifalar ve vefat eden vatandaşımız için başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Nevşehir'de zincirleme trafik kazasında 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lübnan Başbakanı Mikati ile bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'li Senatör Risch'i kabul etti
Fuat Oktay başkanlığında Kişisel Verilere İlişkin Düzenleme İhtiyaçları Toplantısı yapıldı
Kaş'ta ormanlık alanda yangın çıktı

Benzer haberler

Nevşehir'de zincirleme trafik kazasında 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı

Nevşehir'de zincirleme trafik kazasında 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı

Kabataş-Bağcılar tramvay hattında seferler normale döndü

Nevşehir'de hibe tohumla yağlık ayçiçeği ekimine yönelen üreticiler verimden memnun

Kapadokya'da tüm zamanların rekoru turizmciyi sevindirdi

Kapadokya'da tüm zamanların rekoru turizmciyi sevindirdi
Edirne'de 2 tırın çarpıştığı kazada sürücü yaralandı

Edirne'de 2 tırın çarpıştığı kazada sürücü yaralandı
Kapadokya'da yol çalışmasında peribacalarının yıkıldığı iddiasına yalanlama

Kapadokya'da yol çalışmasında peribacalarının yıkıldığı iddiasına yalanlama
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet