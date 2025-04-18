"Narkokapan-Ankara" operasyonunda yakalananların sayısı 635'e yükseldi
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Narkokapan-Ankara" operasyonunda yakalananların sayısının 635'e yükseldiğini bildirdi.
Ankara
Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "'Narkokapan-Ankara' operasyonumuzla 626 farklı adrese, eşzamanlı olarak düzenlediğimiz baskınlarda yakalanan şüpheli sayısı 635'e yükseldi." ifadesine yer verdi.
“YENİ GELİŞME-2”— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) April 18, 2025
“Yakalanan Şüpheli Sayısı 635 Oldu”
NARKOKAPAN-ANKARA operasyonumuzla 626 farklı adrese, eşzamanlı olarak düzenlediğimiz baskınlarda yakalanan şüpheli sayısı 635’e yükseldi. #TürkiyeninHuzuru🇹🇷 https://t.co/7Er2Ye1d6R
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