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"Narkokapan-Ankara" operasyonunda yakalananların sayısı 635'e yükseldi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Narkokapan-Ankara" operasyonunda yakalananların sayısının 635'e yükseldiğini bildirdi.

Yusuf Soykan Bal  | 18.04.2025 - Güncelleme : 18.04.2025
"Narkokapan-Ankara" operasyonunda yakalananların sayısı 635'e yükseldi

Ankara

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "'Narkokapan-Ankara' operasyonumuzla 626 farklı adrese, eşzamanlı olarak düzenlediğimiz baskınlarda yakalanan şüpheli sayısı 635'e yükseldi." ifadesine yer verdi.

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"Narkokapan-Ankara" operasyonunda yakalananların sayısı 635'e yükseldi
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