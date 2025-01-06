Dolar
35.35
Euro
36.55
Altın
2,627.24
ETH/USDT
3,658.50
BTC/USDT
99,356.00
BIST 100
10,117.52
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

"Narkokapan-5" operasyonlarında 1713 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 77 ilde düzenlenen, iki haftadır devam eden "Narkokapan-5" operasyonlarında 1713 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Yasemin Kalyoncuoğlu  | 06.01.2025 - Güncelleme : 06.01.2025
"Narkokapan-5" operasyonlarında 1713 şüpheli yakalandı

Ankara

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, cumhuriyet başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Dairesinin koordinasyonunda Ankara, İstanbul, İzmir, Gaziantep, Konya ve Adana başta olmak üzere 77 ilde "Narkokapan-5" operasyonlarının düzenlendiğini belirtti.

İki haftadan bu yana süren operasyonlar sonucu 839 kilogram uyuşturucu ile 1 milyon 168 bin bin 42 uyuşturucu hapın ele geçirildiğini kaydeden Yerlikaya, 1713 şüphelinin yakalandığı bilgisini verdi.

Yerlikaya, paylaşımında, "Yaptığımız her bir operasyon, ele geçirdiğimiz her bir madde 'geleceğimize sahip çıkma mücadelesidir.' Geleceğimiz olan gençlerimizi uyuşturucudan uzak tutmak, hepimizin ortak görevidir. Bu görevi, seferberlik ruhuyla, birlik ve beraberlik içinde gerçekleştiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bartın ve Düzce'de sis görüş mesafesini düşürdü
MİT, PKK/KCK'lı 2 teröristi Hakurk'ta etkisiz hale getirdi
Doğu Anadolu'da 5 ilde kar yağışı kentleri yeniden beyaza bürüdü
Türkiye ve dünya gündemi
"Narkokapan-5" operasyonlarında 1713 şüpheli yakalandı

Benzer haberler

"Narkokapan-5" operasyonlarında 1713 şüpheli yakalandı

"Narkokapan-5" operasyonlarında 1713 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Yerlikaya, şehit polis memuru Fethi Sekin'i andı

Diyarbakır annelerinden biri daha evladına kavuştu

Nitelikli dolandırıcılık ve yasa dışı bahse yönelik "Siberağ-14" operasyonlarında 20 şüpheli yakalandı

Nitelikli dolandırıcılık ve yasa dışı bahse yönelik "Siberağ-14" operasyonlarında 20 şüpheli yakalandı
Terör örgütü DEAŞ'a yönelik "Gürz-35" operasyonlarında 42 şüpheli yakalandı

Terör örgütü DEAŞ'a yönelik "Gürz-35" operasyonlarında 42 şüpheli yakalandı
Bakan Yerlikaya, emniyet, jandarma ve sahil güvenlik teşkilatının yeni yılını kutladı

Bakan Yerlikaya, emniyet, jandarma ve sahil güvenlik teşkilatının yeni yılını kutladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet