Karayolları Genel Müdürlüğü 41 sözleşmeli personel alacak
Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), 41 sözleşmeli personel istihdam edecek.
Ankara
KGM'nin konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, alınacak 41 kişi avukat, mühendis, tekniker ve büro personeli kadrolarında görev yapacak.
Adaylar, 20 Ocak'a kadar Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden başvuruda bulunabilecek.
KGM, yazılı veya sözlü sınav yapmadan 2024 yılı Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) (B) Grubu puan sıralamasını esas alarak alım gerçekleştirecek. Bunun yanında görev için gereken genel ve özel şartlara sahip olunması da gerekecek.
Yerleştirme sonuçlarına Kariyer Kapısı ve "www.kgm.gov.tr" üzerinden ulaşılabilecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.