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Muğla'da 4 büyüklüğünde deprem

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Cankut Taşdan  | 06.01.2025 - Güncelleme : 06.01.2025
Muğla'da 4 büyüklüğünde deprem

Ankara

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 04.30'da merkez üssü Muğla'nın Marmaris ilçesi olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin, 13 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

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