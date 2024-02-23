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Narkoçelik-2 operasyonlarında 227 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uyuşturucu madde imalatı ve satışını yapanlar ile sokak satıcılarına yönelik 46 ilde düzenlenen Narkoçelik-2 operasyonlarında 227 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Fatma Sevinç Çetin  | 23.02.2024 - Güncelleme : 23.02.2024
Narkoçelik-2 operasyonlarında 227 şüpheli yakalandı

Ankara

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde il emniyet müdürlüklerince 498 ekip, 1590 personel ve 24 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla aralarında Adana, İstanbul ve Ankara'nın da bulunduğu 46 ilde Narkoçelik-2 operasyonu gerçekleştirildiğini belirtti.

Operasyonlarda 983 kilogram uyuşturucu madde, 92 bin uyuşturucu hap ele geçirildiğini aktaran Yerlikaya, 227 zehir taciri ve sokak satıcısının yakalandığı bilgisini verdi.

Yerlikaya, görüntülerini de paylaştığı operasyonu gerçekleştiren polisleri tebrik etti.

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