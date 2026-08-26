Kaspersky Küresel Araştırma ve Analiz Ekibi Kıdemli Güvenlik Araştırmacısı Fatih Şensoy, Türkiye'nin lojistik merkez olarak öne çıktığını, bu nedenle siber güvenliğin öneminin de arttığını belirtti.

Türkiye'nin "bölgesel lojistik merkezi" rolünün öne çıkmasıyla siber güvenliğin de önemi artıyor Kaspersky Küresel Araştırma ve Analiz Ekibi Kıdemli Güvenlik Araştırmacısı Fatih Şensoy, Türkiye'nin lojistik merkez olarak öne çıktığını, bu nedenle siber güvenliğin öneminin de arttığını belirtti.

Şensoy, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, Türkiye'ye yönelik siber saldırıların, APT grupları ve siber suçlular tarafından gerçekleştirilen saldırılar olmak üzere iki ana kategoride değerlendirilebileceğini söyledi.

APT saldırılarının son dönemde daha fazla ön plana çıktığını ifade eden Şensoy, "Daha önce siber suçlular tarafından gerçekleştirilen saldırılar ön plandaydı ancak son dönemde APT saldırılarında ciddi bir artış görüyoruz. Mevcut APT grupları saldırılarını yoğunlaştırırken bunlara yenileri de eklenmeye devam ediyor." dedi.

Şensoy, Türkiye'de kamu kurumları, özel şirketler, finans kuruluşları, sağlık altyapıları, üretim sektörü ve bilgi teknolojileri (IT) servislerinin en fazla hedef alınan alanlar arasında bulunduğunu dile getirdi.

Şensoy, "Türkiye, bulunduğu merkezi konum itibarıyla son derece önemli bir ülke. Çevresinde gelişen olaylar, tedarik zincirlerinde yaşanan aksamalar ve lojistik merkez olma özelliğinin öne çıkmasıyla birlikte bu alanları hedef alan siber saldırılarda da artış gözlemliyoruz. Bu nedenle siber güvenliğin önemi de artmaktadır." diye konuştu.

Türkiye'deki son kullanıcıların da siber saldırıların hedefinde bulunduğunu aktaran Şensoy, mobil kullanıcı sayısının yüksek olduğunu ve bu sayının zamanla arttığını söyledi.

Mobil kullanıcı sayısındaki yükselişle kullanıcıları hedef alan saldırılardaki artışa da dikkati çeken Şensoy, şöyle devam etti:

"Özellikle kullanıcılara SMS üzerinden gönderilen ataklarda ciddi bir artış var. Bazı kamu kurumlarını taklit ederek ve belli bir tema oluşturarak, örnek vermek gerekirse 'Hakkınızda ceza dosyası var' veya 'İhlalli geçiş yaptınız' gibi temaları kullanarak, aynı zamanda kullanıcılara karşı psikolojik bir operasyon yürüterek onların saldırganın kurduğu tuzağa daha kolay düşmesini sağlamaya çalışan saldırılar gözlemliyoruz. Bunların akabinde farklı noktalarda hedef alınan sistemlere bazı zararlı yazılımlar yerleştirildiğini gözlemliyoruz."

"APT grupları genellikle hedefli ilerlerler"

Şensoy, güvenlik duvarları ve farklı siber güvenlik ürünlerinin kullanılmasının önemli savunma stratejileri arasında olduğunu söyledi.

Güvenlik zincirinin en zayıf noktasında insan faktörünün yer aldığını vurgulayan Şensoy, "Personelin eğitilmesi ve siber farkındalığının artırılması gerekiyor. Kurumlarda çalışanlar ve söz konusu sektörlerle ilişkisi bulunan kişiler, belli bir noktada güvenlik zincirinin en zayıf kısmını oluşturuyor. Burada eğitimin çok önemli olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

Şensoy, şirketlerin servis, yazılım ve güvenlik ürünleri kullanmasının tek başına yeterli olmadığını, kullanılan sistemlerde ortaya çıkabilecek güvenlik açıklarına karşı hızlı biçimde önlem alınması gerektiğini ifade etti.

Üreticiler tarafından yayımlanan güvenlik bildirimlerinin takip edilmesi ve gerekli yamaların zamanında uygulanması gerektiğinin altını çizen Şensoy, kurumların savunma altyapılarını sürekli güncel tutmasının önem taşıdığını vurguladı.

Şensoy, tehdit aktörlerinin genellikle hedefli ilerlediklerine işaret ederek, şu bilgileri aktardı:

"APT grupları genellikle hedefli ilerlerler. Türkiye de önemli bir ülke. Ne yapmaya çalıştıkları aslında nereyi ve hangi sektörü hedef aldıklarıyla doğrudan orantılı. Aslına bakarsanız bunu birçok şekilde kategorilendirebiliriz ya da bazı internet servis sağlayıcılara (ISP) yönelik saldırılar gerçekleştiriyor olabilirler. Eğer ISP'lere yönelik bir saldırı gerçekleşiyorsa burada ana amaç doğrudan ISP'nin kendisi de olabilir ya da o ISP'yi kullanan kullanıcıları hedef alıyor olabilirler."