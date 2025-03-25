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Muş'taki Türk Kızılay Aşevi'nde ihtiyaç sahipleri için iftariyelik hazırlanıyor

Muş'ta Türk Kızılay Aşevi'nde hazırlanan yemekler, iftar öncesinde ihtiyaç sahiplerinin evlerine bırakılıyor.

Sabri Yıldırım  | 25.03.2025 - Güncelleme : 25.03.2025
Muş'taki Türk Kızılay Aşevi'nde ihtiyaç sahipleri için iftariyelik hazırlanıyor Fotoğraf: Sabri Yıldırım/AA

Muş

Türk Kızılay Muş Şubesince, ramazanda "Kalbimiz bir, soframız bir" şiarıyla başlatılan kampanya kapsamında aşevinde günlük 3 bin kişilik 3 çeşit yemek hazırlanıyor.

Gıda mühendislerince kontrol edildikten sonra sefer taslarına konulan yemekler, iftar öncesi gönüllüler tarafından belirlenen adreslere teslim ediliyor.

Türk Kızılay Şube Başkan Yardımcısı Maşallah Kotan, bağışçılardan gelen gıda ve nakdi yardımları, ramazan boyunca ihtiyaç sahiplerine dağıttıklarını söyledi.

Yemek yardımlarının devam ettiğini belirten Kotan, "Bugüne kadar 2,5 milyon lira nakdi ve 2 bin ramazan kolisini vatandaşlarımıza ulaştırdık. Yardımlarımız yıl boyunca devam edecek. Daha fazla ihtiyaç sahibi vatandaşa katkı sağlamak için bağışçılarımızın desteklerini bekliyoruz. Bizi ayakta tutan bağışçılarımızdır." dedi.

Kızılay Bağış Yönetim Uzmanı Gökhan Geyik ise "Hijyenik koşullarda, gıda mühendisi kontrolünde hazırlanan 3 çeşit yemek, sefer taslarına konularak gönüllüler tarafından 3 bin ihtiyaç sahibine ulaştırılıyor. Arkadaşlarımız gönüllülük esasına göre görev yapıyor. Yemekleri vatandaşlarımıza ulaştırırken onların yüzlerindeki tebessümü gördüğümüzde mutlu oluyoruz." diye konuştu.

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