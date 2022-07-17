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Muğla Valiliği orman yangını riski nedeniyle vatandaşları uyardı

Muğla'da 3 gün etkili olması beklenen yüksek sıcaklık, nem oranının düşmesi ve ani şiddetli rüzgar nedeniyle vatandaşlar orman yangınlarına karşı uyarıldı.

Durmuş Genç   | 17.07.2022
Muğla Valiliği orman yangını riski nedeniyle vatandaşları uyardı

Muğla

Muğla Valiliğinden yapılan açıklamada, son meteorolojik değerlendirmelere göre, üç gün boyunca hava sıcaklığının artması, nem oranının düşmesi ve ani şiddetli rüzgar beklendiği belirtildi.

Açıklamada, Valilikçe yasaklanan ormanlık alanlara girilmemesi, yol kenarlarına yangına neden olabilecek cam ve pet şişe, sigara izmariti gibi çöplerin bırakılmaması, anız, bahçe ve sera temizliği gibi hiçbir suretle orman yangınları açısından risk teşkil edecek ateş yakılmaması, orman ve diğer yangınlar açısından çok dikkatli davranılması istendi.

Görülen olumsuzlukların bekletilmeden 112 Acil Çağrı Merkezine iletilmesi konusunda daha duyarlı olunması talep edilen açıklamada, 3 gün boyunca özellikle ormanlık alanların yakınlarında yangın riskini artıracak davranışlardan kaçınılması gerektiği vurgulandı.


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