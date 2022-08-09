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MİT'in Irak'ın kuzeyindeki Gara'da düzenlediği operasyonla 7 terörist etkisiz hale getirildi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Irak'ın kuzeyindeki Gara'da düzenlediği operasyonla, terör örgütü PKK'nın sözde Gara lojistik sorumlusu Azad Yandı'nın da arasında olduğu 7 teröristi etkisiz hale getirdi.

Kemal Karadağ   | 09.08.2022
MİT'in Irak'ın kuzeyindeki Gara'da düzenlediği operasyonla 7 terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

AA muhabirinin güvenlik kaynaklarından aldığı bilgiye göre, MİT, Irak'ın kuzeyindeki Gara'da operasyon düzenledi.

Operasyonda, PKK'nın sözde Gara lojistik sorumlusu "Soro Amed" kod adlı Azad Yandı'nın arasında bulunduğu 7 terörist etkisiz hale getirildi.

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