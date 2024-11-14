Dolar
34.36
Euro
36.20
Altın
2,544.07
ETH/USDT
3,202.40
BTC/USDT
90,886.00
BIST 100
9,383.81
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

MİT operasyonuyla 9 insan kaçakçısı organizatörü yakalandı

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ve Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gerçekleştirilen ortak operasyon sonucu 1'i Suriyeli 9 insan kaçakçısı organizatörü yakalandı.

Utku Şimşek  | 14.11.2024 - Güncelleme : 14.11.2024
MİT operasyonuyla 9 insan kaçakçısı organizatörü yakalandı

Ankara

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, MİT'in elde ettiği istihbarat sonucu, aralarında PKK, DEAŞ gibi terör örgütleri ile bağlantılı şahısların da bulunduğu 187 kişinin kaçak yollarla Suriye'den Türkiye'ye geçeceği tespit edildi.

Yapılan istihbari çalışmalar sonucu 187 kişinin kaçak yollarla Türkiye'ye geçişini sağlayan 9 insan kaçakçısı MİT, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ve Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düzenlenen ortak operasyonla gözaltına alındı.

Gözaltına alınan kişilerin üzerinden silah, tüfek, mühimmat, birçok telefon, ve bilgisayar ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen 8 zanlıdan 4'ü çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Suriyeli şüpheli ise sınır dışı edilmek için İl Göç İdaresi'ne sevk edildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'da kaldırımda yürürken aracın çarptığı hemşire hayatını kaybetti
Beykoz Belediyesinde usulsüz harcama iddialarıyla ilgili inceleme başlatıldı
TBMM Başkanı Kurtulmuş: İsrail’in BM üyeliğinin askıya alınması ve uluslararası yaptırımların hızlandırılması gerekiyor
Kars ve Ardahan'da soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi kabul edecek

Benzer haberler

MİT operasyonuyla 9 insan kaçakçısı organizatörü yakalandı

MİT operasyonuyla 9 insan kaçakçısı organizatörü yakalandı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet