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Milli Savunma Bakanlığından 1915 olayları açıklaması: Milletimize iftira atmaya çalışanları şiddetle kınıyoruz

Milli Savunma Bakanlığı'nın 1915 olayları açıklamasında, "Tarihi vesikalarla tüm gerçekler ortadayken milletimize iftira atmaya çalışanları şiddetle kınıyor, Ermeni teröristler tarafından katledilen Türklere Allah'tan rahmet diliyoruz" denildi.

Kemal Karadağ  | 24.04.2023 - Güncelleme : 24.04.2023
Milli Savunma Bakanlığından 1915 olayları açıklaması: Milletimize iftira atmaya çalışanları şiddetle kınıyoruz

Ankara

Milli Savunma Bakanlığı, 1915 olaylarına ilişkin Türk milletine iftira atmaya çalışanları şiddetle kınadı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

​​​​​​​"Ulusal ve yabancı arşivlere göre Ermeni terör örgütleri yaşlı, kadın, çocuk demeden 1915 yılında binlerce Türk'ü vahşice katletti. Tarihi vesikalarla tüm gerçekler ortadayken milletimize iftira atmaya çalışanları şiddetle kınıyor, Ermeni teröristler tarafından katledilen Türklere Allah'tan rahmet diliyoruz."

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