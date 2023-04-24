Milli Savunma Bakanlığından 1915 olayları açıklaması: Milletimize iftira atmaya çalışanları şiddetle kınıyoruz
Milli Savunma Bakanlığı'nın 1915 olayları açıklamasında, "Tarihi vesikalarla tüm gerçekler ortadayken milletimize iftira atmaya çalışanları şiddetle kınıyor, Ermeni teröristler tarafından katledilen Türklere Allah'tan rahmet diliyoruz" denildi.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığı, 1915 olaylarına ilişkin Türk milletine iftira atmaya çalışanları şiddetle kınadı.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Ulusal ve yabancı arşivlere göre Ermeni terör örgütleri yaşlı, kadın, çocuk demeden 1915 yılında binlerce Türk'ü vahşice katletti. Tarihi vesikalarla tüm gerçekler ortadayken milletimize iftira atmaya çalışanları şiddetle kınıyor, Ermeni teröristler tarafından katledilen Türklere Allah'tan rahmet diliyoruz."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.