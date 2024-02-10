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Milli Savunma Bakanı Güler'in babası Fikret Güler, son yolculuğuna uğurlandı

Tedavi gördüğü hastanede vefat eden Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in babası Fikret Güler'in cenazesi Ankara'da toprağa verildi.

Utku Şimşek  | 10.02.2024 - Güncelleme : 10.02.2024
Milli Savunma Bakanı Güler'in babası Fikret Güler, son yolculuğuna uğurlandı Fotoğraf: Mustafa Çiftçi/AA

Ankara

Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde düzenlenen törende Bakan Güler ve ailesi, taziyeleri kabul etti.

Fikret Güler'in cenazesi, ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Cebeci Asri Mezarlığı'nda defnedildi.

Cenaze namazına, Bakan Güler'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM Başkanvekili Celal Adan, bazı bakanlar ve milletvekilleri ile vatandaşlar katıldı.

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