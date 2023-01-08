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Milli Savunma Bakanı Akar ve TSK komuta kademesinden "Bahriye'nin kalbi"ne ziyaret

Milli Savunma Bakanı Akar, beraberindeki TSK komuta kademesi ile Donanma Komutanlığında inceleme ve denetlemelerde bulunuyor.

Sarp Özer   | 08.01.2023
Milli Savunma Bakanı Akar ve TSK komuta kademesinden "Bahriye'nin kalbi"ne ziyaret Fotoğraf: Arif Akdoğan - AA

Ankara

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan ile Gölcük'teki Donanma Komutanlığı'na geldi.

Donanma Komutanı Koramiral Kadir Yıldız tarafından karşılanan Akar, onur kıtasını selamladıktan sonra Komutanlığın faaliyetlerine ilişkin brifing aldı, talimatlar verdi. 

Akar, beraberindeki komutanlarla inceleme ve denetlemelerini sürdürüyor. 

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