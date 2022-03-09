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Milli Savunma Bakanı Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Reznikov ile telefonda görüştü

Görüşmede, Rusya'nın geçici ateşkes ilanının ardından Ukrayna'da istikrarın sağlanması ve insani yardım konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

Sarp Özer   | 09.03.2022
Milli Savunma Bakanı Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Reznikov ile telefonda görüştü

Ankara

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov arasındaki telefon görüşmesinde, Rusya'nın geçici ateşkes ilanının ardından Ukrayna'da istikrarın sağlanması ve insani yardım konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Akar, Ukraynalı mevkidaşı Reznikov ile telefonda görüştü.

Telefon görüşmesinde, Rusya'nın geçici ateşkes ilanının ardından, Ukrayna'da istikrarın sağlanması ve insani yardım konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

Akar, mevkidaşına, "Rusya-Ukrayna arasındaki müzakerelerin önemli olduğunu ve böylece kalıcı çözümün mümkün olabileceğini" iletti.

Daha fazla can kaybının yaşanmaması, huzur ve istikrar için bir an evvel ateşkes ilanının önemli olduğunu belirten Akar, Reznikov'a, Türkiye’nin Ukrayna’ya insani yardımın ulaştırılması, barış ve huzurun tesisi için bundan önce olduğu gibi bundan sonra da üzerine düşeni yapmaya hazır olduğunu aktardı.

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