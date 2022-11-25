Dolar
18.63
Euro
19.40
Altın
1,751.12
ETH/USDT
1,185.20
BTC/USDT
16,458.00
BIST 100
4,838.12
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye Girişimci Buluşması ve 9. Girişimcilik Ödülleri Töreni"ne video mesaj gönderdi.
logo
Gündem

Milli Savunma Bakanı Akar: Pençe-Kılıç Harekatı'nda 326 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Pençe-Kılıç Harekatı, hava ve kara ateş destek vasıtalarıyla yapılan cezalandırma atışlarıyla sürüyor. Şu ana kadar 326 terörist etkisiz hale getirildi." dedi.

Mehmet Tosun, Sarp Özer   | 25.11.2022
Milli Savunma Bakanı Akar: Pençe-Kılıç Harekatı'nda 326 terörist etkisiz hale getirildi Fotoğraf: Mehmet Akif Parlak/AA

Ankara

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısının ardından AK Parti Genel Merkezi'nden ayrılırken gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Pençe-Kılıç Harekatı'ndaki son duruma ilişkin soru üzerine Akar, "Terörü sona erdirmek, ülkemizin ve milletimizin, sınırlarımızın güvenliğini sağlamak için ne gerekiyorsa yaptık, yapmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Son dönemin en büyük, kapsamlı ve etkili hava harekatı ile başlayan Pençe-Kılıç Harekatı'nın başarıyla devam ettiğini ifade eden Akar, "Harekat, hava ve kara ateş destek vasıtalarıyla yapılan cezalandırma atışları ile devam ediyor. Harekatta şu ana kadar 326 terörist etkisiz hale getirildi." açıklamasında bulundu.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Suriye'nin kuzeyinde "ABD gözlem noktasını vurduğu" iddiasının sorulması üzerine Bakan Akar, "Bizim koalisyon güçlerine veya sivillere zarar vermemiz söz konusu bile olamaz. Bizim tek hedefimiz var o da teröristler. Terörist neredeyse hedefimiz orası. Sivillere, çevreye zarar vermemek bizim en önemli ilkemiz." yanıtını verdi.

Bir gazetecinin "Suriye'de liderler düzeyinde bir görüşme ne zaman gerçekleşir" demesi üzerine Akar, "Küçük büyük, irili ufaklı bir sürü gelişme var. Bunlar şekillenir, sonuçlanır, buna göre bakılır. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde uluslararası alanda bir özne haline geldiğine vurgu yapan Akar, "Her yerde kişilikli ve kimlikli politikalarla ülkemizin ve milletimizin hak ve hukukunu savunuyoruz. Bununla birlikte Kıbrıs, Azerbaycan ve Libya gibi dost ve kardeş ülkelerin haklı davalarında da onların yanında yer almaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Teknik direktör Fatih Terim'in annesi Nuriye Terim yaşamını yitirdi
Bolu Dağı'nda sis ve sağanak etkili oluyor
TTB Başkanı Fincancı hakkında 7 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı
Zonguldak'ta 5 metreyi bulan dalgalar mendireği aştı
1 milyon 392 bin 629 öğrencinin 27 milyar liralık borcu kaldırıldı

Benzer haberler

Milli Savunma Bakanı Akar: Pençe-Kılıç Harekatı'nda 326 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanı Akar: Pençe-Kılıç Harekatı'nda 326 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanı Akar: S-400 yerinde ve kullanılmaya hazır

MSB, terör örgütü PKK'dan temizlenen İkiyaka Dağları'ndaki doğal yaşamı paylaştı

Beyoğlu'ndaki terör saldırısına yardım ve yataklık ettiği belirlenen terörist Suriye'de yakalandı

Beyoğlu'ndaki terör saldırısına yardım ve yataklık ettiği belirlenen terörist Suriye'de yakalandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet