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Metrobüs hattındaki "Beyaz Yol" çalışması nedeniyle bazı duraklar hizmet veremeyecek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekiplerince metrobüs hattında başlatılan "Beyaz Yol" çalışması kapsamında, bazı duraklarda hizmet verilemeyecek.

Hasan Hüseyin Kul  | 22.08.2024 - Güncelleme : 22.08.2024
Metrobüs hattındaki "Beyaz Yol" çalışması nedeniyle bazı duraklar hizmet veremeyecek

İstanbul

İBB'den yapılan açıklamaya göre, belediye ekiplerince Avcılar'daki İBB Sosyal Tesisleri ile Yenibosna durağı arasındaki metrobüs hattında başlatılan "Beyaz Yol" çalışması devam ediyor.

Çalışma kapsamında, Cennet Mahallesi Durağı Beylikdüzü yönünde yarın saat 18.00'den itibaren geçici olarak kullanıma kapatılacak.

Zincirlikuyu istikametinde çalışmadan etkilenmeyecek durak, 26 Ağustos pazartesi günü saat 06.00'da tekrar kullanıma açılacak.

Öte yandan dün kullanıma kapatılan Beylikdüzü istikametindeki Küçükçekmece Durağı ise 24 Ağustos Cumartesi günü saat 06.00'da tekrar hizmet vermeye başlayacak.


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