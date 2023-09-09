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Meteorolojiden gök gürültülü sağanak yağış ve fırtına uyarısı

Ömer Olcay, Esra Ağaçyetiştiren  | 09.09.2023 - Güncelleme : 09.09.2023
Meteorolojiden gök gürültülü sağanak yağış ve fırtına uyarısı

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun Güneybatı Ege, Güneybatı ve Doğu Akdeniz'in kıyı bölgeleri için gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Güneybatı Ege bölgesinde yağışların bugün öğle saatlerinden itibaren Muğla'nın ve Aydın'ın iç kesimleri ile Afyonkarahisar'ın güneyi ve Denizli il genelinde, akşam saatlerinden sonra da Burdur ve Isparta çevrelerinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış olması bekleniyor.

Yağışların bu akşam saat 22.00'de etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

Güneybatı kesimleri

Güneybatı kesimlerinde ise gök gürültülü yağışların yarın öğle saatlerinden başlayarak akşam saatlerine kadar etkisini sürdürmesi öngörülüyor.

Muğla'nın iç kesimleri, Antalya'nın batısı, Denizli'nin güneyi ve Burdur çevrelerinde beklenen gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli (21-50 kg/metrekare) şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Doğu Akdeniz'in kıyı kesimleri

Doğu Akdeniz'in kıyı kesimlerinde gece yarısı etkili olması beklenen gök gürültülü sağanak yağışların da yarın sabah saatlerine kadar sürdürmesi bekleniyor.

Gök gürültülü sağanak yağışların, Mersin'in doğu kıyıları, Adana'nın güneyi, Hatay kıyıları ve Osmaniye çevrelerinde yerel kuvvetli şeklinde etkili olacağı öngörülüyor.

Açıklamada ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve ani kuvvetli rüzgar, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiğine işaret edildi.

Kuzey Ege, Marmara ve Batı Karadeniz'de fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, rüzgarın, yarın günün ilk saatlerinde Kuzey Ege'nin kuzeyinde, öğleden itibaren genelinde, kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın, pazartesi öğle saatlerinde etkisini kaybedeceği öngörülüyor.

Marmara'da da rüzgarın yarın öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğudan etkisini artırarak 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Batı Karadeniz'de, Zonguldak ve Bartın'da rüzgarın yarın öğle saatlerinden sonra doğu ve kuzeydoğudan etkisini artırarak 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Yarın gece saatlerinde fırtınanın etkisini kaybetmesi bekleniyor.

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