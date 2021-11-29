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Meteorolojiden denizlerde fırtına uyarısı

Orta ve Doğu Karadeniz ile Batı ve Doğu Akdeniz'de yarın fırtına bekleniyor.

Yasemin Kalyoncuoğlu   | 29.11.2021
Meteorolojiden denizlerde fırtına uyarısı

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, Orta ve Doğu Karadeniz'de rüzgarın yarın öğle saatlerinden itibaren batı ve kuzeybatı, doğu ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına, yer yer 9 kuvvetinde kuvvetli fırtına  şeklinde eseceği öngörülüyor.

Fırtınanın çarşamba günü öğle saatlerinden itibaren etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

Batı Akdeniz'de rüzgarın yarın öğle saatlerinden itibaren batı ve güneybatı, zamanla kuzeybatı yönlerden, Doğu Akdeniz'de salı günü akşam saatlerinden sonra batı ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına, yer yer 9 kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Fırtınanın çarşamba günü akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybedeceği öngörülüyor.

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