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Meteorolojiden fırtına uyarısı

Meteoroloji, Marmara Bölgesi’nde bu gece saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden fırtına bekleniyor.

Murat Paksoy   | 29.12.2019
Meteorolojiden fırtına uyarısı

Istanbul

Meteoroloji, Marmara Bölgesi’nde bu gece saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden fırtına ve yer yer kuvvetli fırtına (70-100 Km/saat) beklendiğini açıkladı.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Rüzgarın, Marmara Bölgesi’nde bu gece saatlerinden itibaren salı günü sabah saatlerine kadar kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden fırtına yer yer kuvvetli fırtına (70-100 Km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Meydana gelmesi muhtemel ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

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