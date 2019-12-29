Meteorolojiden fırtına uyarısı
Meteoroloji, Marmara Bölgesi’nde bu gece saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden fırtına bekleniyor.
Istanbul
Meteoroloji, Marmara Bölgesi’nde bu gece saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden fırtına ve yer yer kuvvetli fırtına (70-100 Km/saat) beklendiğini açıkladı.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Rüzgarın, Marmara Bölgesi’nde bu gece saatlerinden itibaren salı günü sabah saatlerine kadar kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden fırtına yer yer kuvvetli fırtına (70-100 Km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Meydana gelmesi muhtemel ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.