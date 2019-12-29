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İstanbul'da yılbaşı yoğunluğu devam ediyor

Yılbaşında aile ve dostlarıyla birlikte vakit geçirmek isteyen vatandaşlar, Eminönü ve Mısır Çarşısı'nda alışveriş yaptı.

Ayşe Erkeç   | 29.12.2019
İstanbul'da yılbaşı yoğunluğu devam ediyor Fotoğraf: Arif Hüdaverdi Yaman / AA

İstanbul

İstanbul Eminönü Meydanı'nda, Mısır Çarşısı'nda kuru yemiş ve hediyelik eşya dükkanlarına giden vatandaşlar, yılbaşı için hazırlıklarını tamamlıyor.

Alışveriş yoğunluğu sebebiyle meydan çevresindeki yollarda trafik yoğunluğu yaşanırken, trafik polisleri bölgede araç geçişleri ve hatalı parklara müdahale etti.

Güvenlik görevlileri de kuyruklarda sorun yaşanmaması için nöbet tuttu.

Bu arada Bahçekapı'daki Nimet Abla Gişesi'nde ise Milli Piyango bileti satışında yoğunluğun azaldığı gözlendi.

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