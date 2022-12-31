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İstanbul'da jandarmadan helikopter destekli yılbaşı denetimi

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yılbaşı tedbirleri kapsamında helikopter destekli trafik denetimi gerçekleştirdi.

Zeynep Rakipoğlu   | 31.12.2022
İstanbul'da jandarmadan helikopter destekli yılbaşı denetimi Fotoğraf: İsa Terli/AA

İstanbul

Jandarma ekiplerince, Beykoz Riva ve Sarıyer Uskumru'nun da aralarında bulunduğu 36 farklı yerde yol kontrol noktası oluşturuldu. Ekipler, bu noktalarda trafiği düzenlemek ve denetlemek için çalışma yaptı. 

Denetimlere havadan drone ve helikopterle de destek verildi.

Havadan yapılan denetimlerde, trafik ihlali yapan ve kurallara uymayan sürücüler tespit edilerek, karadaki kontrol notlarında uygulama yapan ekiplere bildirildi.

Jandarma ekipleri, kural ihlali yaptığı belirlenen sürücülere cezai işlem uyguladı.

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