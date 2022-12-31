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Yılın son gününde SGK merkezlerinde EYT mesaisi

Emeklilikte yaşa takılanlarla (EYT) ilgili düzenleme sonrası Başkentte son iki günde Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) merkezlerine yaklaşık 52 bin bireysel başvuru yapıldı.

Zafer Fatih Beyaz   | 31.12.2022
Yılın son gününde SGK merkezlerinde EYT mesaisi Fotoğraf: Özgün Tiran/AA

Ankara

Borçlanma başvurularının yoğunluğu göz önünde bulundurularak tüm Sosyal Güvenlik il müdürlükleri ve merkezleri bugün de mesai yaptı.

Tuna Caddesi'ndeki SGK Sosyal Güvenlik Merkezi binası önünde de yoğunluk yaşandı. EYT'liler borçlanma başvurusu için dilekçeyle başvuruda bulundu.

EYT düzenlemesi sonrası borçlanma başvurusu yapmak ve prim gün sayısını hesaplatmak isteyen vatandaşlar, sabahın erken saatlerinden itibaren SGK merkezlerine gelmeye başladı.

SGK yetkililerinden alınan bilgiye göre Ankara'da son iki günde merkezlere yaklaşık 52 bin bireysel başvuru yapıldı.

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