Yılın son gününde SGK merkezlerinde EYT mesaisi
Emeklilikte yaşa takılanlarla (EYT) ilgili düzenleme sonrası Başkentte son iki günde Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) merkezlerine yaklaşık 52 bin bireysel başvuru yapıldı.
Ankara
Borçlanma başvurularının yoğunluğu göz önünde bulundurularak tüm Sosyal Güvenlik il müdürlükleri ve merkezleri bugün de mesai yaptı.
Tuna Caddesi'ndeki SGK Sosyal Güvenlik Merkezi binası önünde de yoğunluk yaşandı. EYT'liler borçlanma başvurusu için dilekçeyle başvuruda bulundu.
• Borçlanma başvurularının yoğunluğu nedeniyle hafta sonu da hizmet veriliyor— ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) December 31, 2022
• Gelenler, görevlilerden EYT kapsamı, pirim sayıları ve çalışma süreleri gibi konularda da bilgi alıyor
SGK binalarında EYT yoğunluğu sürüyor https://t.co/LuC6JpAwaf pic.twitter.com/FjZp0doFhv
EYT düzenlemesi sonrası borçlanma başvurusu yapmak ve prim gün sayısını hesaplatmak isteyen vatandaşlar, sabahın erken saatlerinden itibaren SGK merkezlerine gelmeye başladı.
SGK yetkililerinden alınan bilgiye göre Ankara'da son iki günde merkezlere yaklaşık 52 bin bireysel başvuru yapıldı.
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İstanbul'da EYT için işlem yapmak isteyen vatandaşlar geceden sıraya girdi https://t.co/E1CX7jiBjY pic.twitter.com/pG00Rz6EG1— ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) December 31, 2022