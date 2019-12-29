Euro
6.66
Dolar
5.96
BIST 100
113,683.60
Altın
1,510.20
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Mogadişu'da hayatını kaybeden 2 Türk vatandaşının cenazesi ile yaralananlardan 16'sını tedavi için Türkiye'ye getiren uçak havalandı
logo
Türkiye, Spor

Yeni Malatyaspor Kulübü 'Türkiye'nin Otomobili'nden 15 adet sipariş verecek

Yeni Malatyaspor Kulübü Yönetim Kurulu, Türkiye Otomobili Girişim Grubu'nun mühendis ve tasarımcıları tarafından hazırlanan ve 2022'de üretimine başlanacak olan "Türkiye'nin Otomobili"nden 15 adet sipariş verme kararı aldı.

Orhan Yoldaş   | 29.12.2019
Yeni Malatyaspor Kulübü 'Türkiye'nin Otomobili'nden 15 adet sipariş verecek Fotoğraf: Orhan Karslı /AA

Malatya

Yeni Malatyaspor Kulübünün resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Kulüp başkanımız Adil Gevrek ile yönetim kurulumuzun ortak kararlarıyla Yeni Malatyaspor Kulübü olarak, tanıtımı yapılan ve büyük beğeni kazanan yerli otomobilimizden kulübümüzün kullanımı için 15 adet sipariş verme kararı aldık. Büyük camiamıza hayırlı olsun."



Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Libya krizi ve Akdeniz’de derin jeopolitik dönüşüm
Afrika frank zincirinden kurtuluyor
Ticaret savaşları sona mı eriyor?
BAE-Suudi ekseninin Doğu Akdeniz siyaseti gerilim üretiyor
Protesto gösterilerinin ardından İran'da siyaset ısınıyor

Benzer haberler

Yeni Malatyaspor Kulübü 'Türkiye'nin Otomobili'nden 15 adet sipariş verecek

Yeni Malatyaspor Kulübü 'Türkiye'nin Otomobili'nden 15 adet sipariş verecek

Sanatçı Murat Kekilli'den 'Türkiye'nin Otomobili'ne destek şarkısı

Kayseri 'Türkiye'nin Otomobili'ne destek verdi

'Sokaklarımızda artık Türk otomobillerini görmek istiyoruz'

'Sokaklarımızda artık Türk otomobillerini görmek istiyoruz'
'Bir dünya markası yarattılar'

'Bir dünya markası yarattılar'
'Devrin otomobilinin önünü kesemeyecekler'

'Devrin otomobilinin önünü kesemeyecekler'