Yeni Malatyaspor Kulübü 'Türkiye'nin Otomobili'nden 15 adet sipariş verecek
Yeni Malatyaspor Kulübü Yönetim Kurulu, Türkiye Otomobili Girişim Grubu'nun mühendis ve tasarımcıları tarafından hazırlanan ve 2022'de üretimine başlanacak olan "Türkiye'nin Otomobili"nden 15 adet sipariş verme kararı aldı.
Malatya
Yeni Malatyaspor Kulübünün resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:
"Kulüp başkanımız Adil Gevrek ile yönetim kurulumuzun ortak kararlarıyla Yeni Malatyaspor Kulübü olarak, tanıtımı yapılan ve büyük beğeni kazanan yerli otomobilimizden kulübümüzün kullanımı için 15 adet sipariş verme kararı aldık. Büyük camiamıza hayırlı olsun."
- Türkiye’nin Otomobili ilkleri ve enleriyle görücüye çıktı
- Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'nin otomobilini tanıttı
- Yerli otomobilin üretileceği il belli oldu
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