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Trakya için kuvvetli fırtına ikazı yapıldı

Meteoroloji tarafından Trakya için kuvvetli fırtına uyarısı yapıldı.

Salih Baran   | 15.02.2021
Trakya için kuvvetli fırtına ikazı yapıldı

Edirne

Meteorolojiden yapılan açıklamada, gece yarısından yarın akşam saatlerine kadar bölgede etkisinin süreceği tahmin edilen kuvvetli fırtına uyarısında bulunuldu.

Kuvvetli fırtınanın saatteki hızının zaman zaman 60-80 kilometreye ulaşacağının öngörüldüğü ifade edildi.

Vatandaşların meydana gelmesi muhtemel ulaşımda aksamalar, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.


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