Bursa'da kuvvetli lodos etkili oluyor
Bursa'da kuvvetli lodos, hayatı ve ulaşımı olumsuz etkiliyor.
Bursa
Kent merkezi ile çevre ilçelerde dün akşam başlayan lodos etkisini yer yer artırarak sürdürüyor.
Osmangazi ilçesi İnönü Caddesi'nde bir binanın çatısı uçarak Muammer Sencer Polis Merkezi yanında tramvay durağındaki tellerin üzerine düştü. Bu sırada durakta bulunan tramvay olaydan zarar görmedi.
Durakta ve hatta hasara yol açan olayın ardından ekipler, çatıyı kaldırmak için çalışma başlattı.
Bölgede tramvay seferleri ise geçici olarak durduruldu.
Kestel ilçesi Cuma Caddesi'nde 270 yıllık olduğu bilinen çınar ağacı kuvvetli lodos sebebiyle devrildi.
Büyük bir gürültüyle devrilen ağaç, kısmen yolu kapattı. Belediye ekipleri, ağacı vinç yardımıyla kaldırdı.
Olay yerinde incelemelerde bulunan Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, en kısa sürede aynı bölgeye çınar ağacı dikeceklerini ifade etti.
Öte yandan, Anadolujet firmasına ait TK 7577 sefer sayılı Trabzon-Bursa uçağı, kuvvetli lodos yüzünden Yenişehir Havalimanı'na iniş yapamayınca Ankara'ya yönlendirildi.
Bursa Deniz Otobüslerinin 8 seferi iptal edildi
Bursa ile İstanbul arasında işletilen deniz otobüslerinin öğleden sonra ve akşam saatleri için planlanan 8 seferi, kuvvetli lodos nedeniyle yapılamayacak.
Bursa Büyükşehir Belediyesince işletilen Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) internet sitesindeki duyuruya göre, saat 14.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas), 15.55'teki Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferleri programdan kaldırıldı.
Ayrıca, 17.00'deki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) ile 19.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri de iptal edildi.
BUDO'nun 07.00-10.30 saatlerinde planlanan 6 seferi aynı gerekçeyle gerçekleştirilememişti.
Bursa'da lodostan devrilen simit arabasının altında kalan seyyar satıcı yaralandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde lodos nedeniyle devrilen simit arabasının altında kalarak yaralanan seyyar satıcı hastaneye kaldırıldı.
Burhaniye Mahallesi Kemallettin Sami Paşa Caddesi'nde, şiddetli rüzgar nedeniyle Suriye uyruklu Mahmud Beradei'nin (56) tenteli simit arabası havalanarak devrildi.
Seyyar aracın altında kalan Beradei başından yaralandı. Yaralı seyyar satıcı, 112 Acil Servis ekiplerinin müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Çevredeki vatandaşlar, Beradei'nin simitlerini ve yola saçılan aracının parçalarını toplayarak muhafaza altına alınmasını sağladı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.