Meteorolojiden Akdeniz'de fırtına uyarısı
Doğu Akdeniz'de yarın akşam saatlerinden sonra fırtınanın etkili olması beklenirken; Muğla'nın Bodrum ilçesi ile Mersin'in Anamur ilçeleri arasında kalan bölgede de fırtınanın etkili olması bekleniyor.
Adana
Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, yarın akşam saatlerinden sonra Doğu Akdeniz'de, batı ve güneybatı yönlerden fırtınanın etkili olmasının tahmin edildiği belirtildi.
Açıklamada, 1 Aralık Çarşamba günü akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi beklenen fırtına nedeniyle ulaşımda aksama yaşanabileceği uyarısı yapıldı.
Akdeniz'de fırtına uyarısı
Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Antalya Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan yazılı açıklamada da, Batı Akdeniz'de (Bodrum-Anamur arası) yarın öğle saatlerinden itibaren rüzgarın batı ve güneybatı yönlerden 6 ile 8 kuvvetinde (50-75 kilometre/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Fırtınanın 1 Aralık'ta öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.
Açıklamada, başta balıkçı ve gemiciler olmak üzere fırtınanın oluşturabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
Eskişehir'de kuvvetli lodos etkili oluyor
Öte yandan, Yeni Mahalle Yunus Emre Caddesi'ndeki bir otelin dış cephesinde bulunan camlar, lodosun etkisiyle yol kenarında park halinde bulunan bir otomobilin üzerine düştü. Araçta hasar meydana geldi.
Ayrıca, kent merkezinde lodosun etkisiyle bazı ağaçlar devrildi. Yayalar kimi zaman yürümekte zorluk çekti.
Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü, kentte gün boyu kuvvetli rüzgarın hızının 50 ila 80 kilometreye ulaşmasının, tam fırtınanın da yer yer 70 ila 110 kilometre esmesinin beklendiğini duyurmuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.