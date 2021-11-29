Gıda Komitesi toplantısı bugün gerçekleştirilecek
Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ev sahipliğinde toplanacak.
Ankara
Edinilen bilgiye göre, bugün saat 14.00'te gerçekleştirilecek Gıda Komitesi toplantısına Bakan Elvan'ın yanı sıra Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile ilgili bürokratlar katılacak.
Toplantıda, gıda fiyatlarına ilişkin görünüm ele alınacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.