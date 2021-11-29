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Gıda Komitesi toplantısı bugün gerçekleştirilecek

Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ev sahipliğinde toplanacak.

Deniz Çiçek Palabıyık   | 29.11.2021
Gıda Komitesi toplantısı bugün gerçekleştirilecek

Ankara

Edinilen bilgiye göre, bugün saat 14.00'te gerçekleştirilecek Gıda Komitesi toplantısına Bakan Elvan'ın yanı sıra Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile ilgili bürokratlar katılacak.

Toplantıda, gıda fiyatlarına ilişkin görünüm ele alınacak.

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