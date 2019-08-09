Bakan Albayrak'tan 'Gıda Komitesi Toplantısı' açıklaması
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, "(Gıda Komitesi Toplantısı) Tarımda mevsimsellikten kaynaklı etkileri azaltacak, gıda fiyatlarında kalıcı düşüş sağlayacak, tarım üretiminde maliyetleri düşürecek tüm yapısal adımları ele aldık." dedi.
Ankara
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "tarımda mevsimsellikten kaynaklı etkileri azaltacak, gıda fiyatlarında kalıcı düşüş sağlayacak, tarım üretiminde maliyetleri düşürecek tüm yapısal dönüşüm adımlarını ve stratejileri", Gıda Komitesi Toplantısı'nda kapsamlı bir şekilde ele aldıklarını belirtti.
Gıda Komitesi toplantımızı gerçekleştirdik. Tarımda mevsimsellikten kaynaklı etkileri azaltacak, gıda fiyatlarında kalıcı düşüş sağlayacak, tarım üretiminde maliyetleri düşürecek tüm yapısal dönüşüm adımlarını ve stratejileri kapsamlıca ele aldık. pic.twitter.com/5UjHHO5zyY— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) August 9, 2019
Bakan Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi Toplantısı'nı gerçekleştirdiklerini bildirdi.
Albayrak, "Tarımda mevsimsellikten kaynaklı etkileri azaltacak, gıda fiyatlarında kalıcı düşüş sağlayacak, tarım üretiminde maliyetleri düşürecek tüm yapısal dönüşüm adımlarını ve stratejileri kapsamlıca ele aldık." ifadesini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.