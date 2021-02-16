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Türkiye

Akdeniz'de bugün ve yarın kuvvetli fırtına bekleniyor

Batı Akdeniz'de bu akşamdan, Doğu Akdeniz'de ise yarın günün ilk saatlerinden itibaren kuvvetli fırtına tahmin ediliyor.

Cüneyt Kemal Özkök   | 16.02.2021
Akdeniz'de bugün ve yarın kuvvetli fırtına bekleniyor

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, Batı Akdeniz'de rüzgarın bu akşam saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeybatıdan 7 ila 9 kuvvetinde (75-90 kilometre/saat) kuvvetli fırtına şeklinde esmesi öngörülüyor.

Doğu Akdeniz'in batısında ise yarın ilk saatlerden itibaren kuzey ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 kilometre/saat) fırtına bekleniyor.

Fırtınanın perşembe öğle saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

Ulaşımda oluşabilecek aksamalara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekiyor.

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