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Mehmetçik'ten Kosova'daki öğrencilere kırtasiye yardımı

Kosova Barış Gücü (KFOR) bünyesinde görev yapan Türk Temsil Heyet Başkanlığınca, ilköğretim öğrencilerine kırtasiye yardımı yapıldı.

Zafer Fatih Beyaz   | 23.10.2021
Mehmetçik'ten Kosova'daki öğrencilere kırtasiye yardımı

Ankara

Milli Savunma Bakanlığının (MSB) Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Kosova Türk Temsil Heyeti Başkanlığınca, Sivil Asker İş Birliği kapsamında, ilköğretim öğrencilerine kırtasiye malzemesi yardımında bulunulduğu belirtildi.

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