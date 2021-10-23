Mehmetçik'ten Kosova'daki öğrencilere kırtasiye yardımı
Kosova Barış Gücü (KFOR) bünyesinde görev yapan Türk Temsil Heyet Başkanlığınca, ilköğretim öğrencilerine kırtasiye yardımı yapıldı.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığının (MSB) Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Kosova Türk Temsil Heyeti Başkanlığınca, Sivil Asker İş Birliği kapsamında, ilköğretim öğrencilerine kırtasiye malzemesi yardımında bulunulduğu belirtildi.
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Kosova Türk Temsil Heyeti Başkanlığınca, Sivil Asker İş Birliği kapsamında, ilköğretim okulu öğrencilerine kırtasiye malzemesi yardımında bulunuldu.#MSB #TSK pic.twitter.com/T1MQdY7hnd— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 23, 2021