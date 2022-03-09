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Marmaray seferleri 9-13 Mart tarihlerinde saat 02.00'ye kadar yapılacak

Arife Yıldız Ünal   | 09.03.2022
Marmaray seferleri 9-13 Mart tarihlerinde saat 02.00'ye kadar yapılacak

Ankara

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Marmaray seferlerinin 9-13 Mart tarihlerinde saat 02.00'ye kadar yapılacağını bildirdi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, İstanbul'da beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle Marmaray seferlerinin 9-13 Mart tarihlerinde saat 02.00'ye kadar süreceği ifade edildi.

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