Marmaray seferleri 9-13 Mart tarihlerinde saat 02.00'ye kadar yapılacak
Ankara
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Marmaray seferlerinin 9-13 Mart tarihlerinde saat 02.00'ye kadar yapılacağını bildirdi.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, İstanbul'da beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle Marmaray seferlerinin 9-13 Mart tarihlerinde saat 02.00'ye kadar süreceği ifade edildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.