Marmara'nın güneyi için kuvvetli yağış uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın Marmara'nın güneyi için kuvvetli yağış uyarısında bulundu.
Ankara
Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre, yarın günün ilk saatlerinde Çanakkale'nin güney ve Balıkesir'in batı kıyılarında, öğle saatlerinden itibaren de Balıkesir'in doğusu ve Bursa çevrelerinde kuvvetli, gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Açıklamada, sel, su baskını, kuvvetli rüzgar, kıyı kesimlerde yıldırım ve dolu ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.