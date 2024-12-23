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Marmara'nın güneyi için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın Marmara'nın güneyi için kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

Semih Erdoğdu  | 23.12.2024 - Güncelleme : 23.12.2024
Marmara'nın güneyi için kuvvetli yağış uyarısı

Ankara

Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre, yarın günün ilk saatlerinde Çanakkale'nin güney ve Balıkesir'in batı kıyılarında, öğle saatlerinden itibaren de Balıkesir'in doğusu ve Bursa çevrelerinde kuvvetli, gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Açıklamada, sel, su baskını, kuvvetli rüzgar, kıyı kesimlerde yıldırım ve dolu ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

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Marmara'nın güneyi için kuvvetli yağış uyarısı
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