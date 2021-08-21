Marmara'da az bulutlu ve açık hava bekleniyor
Marmara Bölgesi'nde az bulutlu ve açık hava öngörülüyor, sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
İstanbul
Marmara Bölgesi'nde az bulutlu ve açık hava öngörülüyor.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bölgedeki sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
Az bulutlu ve açık, zamanla kuzeydoğu kesimlerinde parçalı bulutlu hava beklenen bölgede rüzgarın kuzey ve kuzeydoğudan orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli eseceği öngörülüyor.
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