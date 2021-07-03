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Marmara Denizi'ndeki müsilajın son durumu havadan görüntülendi

Kocaeli'den havalanan deniz uçağıyla İzmit Körfezi ve Marmara Denizi'nin doğusunda AA ekibinin katılımıyla yapılan uçuşta, müsilajın deniz yüzeyinde etkisini kaybettiği görüldü.

Şengül Azbay,Tahir Turan Eroğlu   | 03.07.2021
Marmara Denizi'ndeki müsilajın son durumu havadan görüntülendi

Kocaeli

Marmara Denizi'nde etkili olan müsilajın (deniz salyası) son durumu, Kocaeli'den havalanan deniz uçağında yer alan Anadolu Ajansı (AA) ekibi tarafından görüntülendi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, deniz uçağıyla İzmit Körfezi ve Marmara Denizi'nin doğusunda denetimlerini ve gözlemlerini sürdürüyor.

Burada yapılan uçuşlarda, müsilajın etkili olduğu bölgeler düzenli şekilde havadan takip ediliyor.

Pilot Orkun Boyacı yönetimindeki deniz uçağıyla İzmit ilçesindeki Sekapark'tan havalanan AA ekibinin çektiği görüntülere, müsilajın deniz yüzeyinde etkisini kaybettiği yansıdı.


Uçuş izlenimlerini AA muhabiriyle paylaşan Boyacı, İzmit Körfezi ve Marmara Denizi'nin doğu kesiminde çevrenin korunması çalışmalarına destek vermek amacıyla denetim uçuşları gerçekleştirdiklerini belirtti.

Müsilajla ilgili gözlemlerini Kocaeli Büyükşehir Belediyesine bildirdiklerini kaydeden Boyacı, "Yaptığımız iş tamamen çevreyi koruma adına, duyarlı bir iş. Müsilaj eskisi kadar su yüzeyinde yer almıyor." dedi.

9 bin 959 metreküp müsilaj temizlendi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının "Marmara Denizi Eylem Planı" çerçevesinde başlattığı temizlik seferberliği kapsamında Kocaeli'de de birçok noktada çalışma gerçekleştiriliyor.

Kıyıların bazı kısımlarında toplu bulunan müsilaj, tekne, deniz süpürgeleri ve dalgıçların desteğiyle toplanarak, bertaraf için kentteki arıtma tesisine götürülüyor.

Bakanlık tarafından 8 Haziran'da başlatılan seferberlik sayesinde Marmara Denizi'nden 1 Temmuz itibarıyla 9 bin 959 metreküp müsilaj temizlendi.

Öte yandan, Marmara Denizi'ndeki müsilajla mücadele kapsamında 22 Haziran'da İzmit Körfezi ve Pendik açıklarındaki 5 farklı noktaya oksijen seviyesini artıracak cihazlar bırakıldı.

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