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Hakkari'de çocukları dağa kaçırılan ailelerin terör örgütü PKK'ya tepkisi dinmiyor

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ve 8 Ocak'tan bu yana 2 haftada bir HDP İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan Hakkarili aileler, eylemlerini sürdürmekte kararlı.

Sayim Harmancı   | 03.07.2021
Hakkari'de çocukları dağa kaçırılan ailelerin terör örgütü PKK'ya tepkisi dinmiyor Fotoğraf: Sayim Harmancı/AA

Hakkari

Haftalardır belli aralıklarla HDP İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yaparak terör örgütü PKK'ya tepki gösteren Hakkarili 14 aile, çocuklarına kavuşmak için seslerini duyurmaya çalışıyor.

Yıllardır görmedikleri yavrularına sarılacakları günün umuduyla yaşayan aileler, seslerinin daha gür çıkması için çocukları dağa kaçırılan tüm anne ve babaları yanlarında görmek istiyor.

Eylemlerinde kararlı gözüken aileler, çocuklarına "teslim olun" çağrısında bulundu.

Kızı dağa kaçırılan Esmer Koç, yıllardır kızını görmediği için büyük acı yaşadıklarını söyledi.

Onunla yeniden bir araya gelme umuduyla yaşadıklarını belirten Koç, şunları kaydetti:

"PKK'nın, HDP'nin kökünü kazıyana kadar biz bu eyleme devam edeceğiz. Çocuklarımızı da örgütün elinden alacağız inşallah. Kızıma da burudan sesleniyorum. Kızım eğer beni görüp duyuyorsan gel. Her yerde askerimiz var. Gel devletimize teslim ol. Orası senin yerin değil. Senin yerin benim yanımdadır. O teröristlerin elinden kaç gel, devletimize, askerimize teslim ol. Yeni aileler de eylemimize katılıyor. İnşallah başka anneler de katılacak ve çocuklarımıza kavuşacağız."

Elifa Turan da bir kızının 6 yıl önce dağa götürüldüğünü, eşi ile diğer kızının da Diyarbakır'daki eyleme katıldığını dile getirdi.

"Ben de buradaki eyleme katıldım. Kızımı istiyorum. Gittiğinden beri haber alamadık." diyen Turan, şöyle konuştu:

"Bu eylemi sürdüreceğim ve devletimin yanındayım. Kızımın gelip teslim olmasını istiyorum. Kızım keyfinden değil, kandırılarak götürülmüş. Yaşı daha küçüktü, 15'ine girmemişti."

Mehmet Sıddık Çiftçi ise dağa kaçırılan kardeşinin engelli olduğunu, ona kavuşmak için bu eyleme katıldığını ve gelinceye kadar da sesini yükseltmeye devam edeceğini anlattı.

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