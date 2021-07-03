Euro
10.31
Dolar
8.69
BIST 100
1,376.67
Altın
1,787.51
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Mardin Valiliği’nde İl Değerlendirme Toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunuyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kırıkkale'de “Huzur Köy Bağımlılıkla Mücadele Merkezi, En İyi Narkotik Polisi Anne ve STK Buluşmaları” programında konuşuyor. Marmara Denizi'nde etkili olan müsilajın (deniz salyası) son durumu, Kocaeli'den havalanan deniz uçağında yer alan Anadolu Ajansı ekibi tarafından görüntülendi.
logo
Gündem

İstanbul'da KCK operasyonunda 28 şüpheli gözaltına alındı

İstanbul merkezli 5 ilde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 28 şüpheli gözaltına alındı.

Başak Akbulut Yazar   | 03.07.2021
İstanbul'da KCK operasyonunda 28 şüpheli gözaltına alındı

İstanbul

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, PKK silahlı terör örgütünün KCK Türkiye Meclisi çatısında "Azınlıklar ve İnanç Komisyonu" adıyla faaliyet yürüttüğü belirlenen 28 kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Haklarında iletişimin tespiti, dinlenmesi ve kayda alınması tedbirinin de uygulandığı şüphelilerin yakalanması için İstanbul merkezli 5 ilde ve 31 adreste arama yapıldı.

Yapılan çalışmalar sonucu 28 şüpheli gözaltına alındı.



Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hindistan'da Kovid-19 salgınında tedavisi süren hasta sayısı azalmaya devam ediyor
İran koronavirüs salgınında 5. dalga riskiyle karşı karşıya
DSÖ Türkiye Temsilcisi Dr. Batyr Berdyklychev: Türkiye aşılama konusunda lider ülkelerden biri oldu
Dünya Sağlık Örgütü, Delta varyantının yaklaşık 100 ülkede tespit edildiğini açıkladı
Lübnan'da Kovid-19'un Delta varyantına rastlandı

Benzer haberler

İstanbul'da KCK operasyonunda 28 şüpheli gözaltına alındı

İstanbul'da KCK operasyonunda 28 şüpheli gözaltına alındı

Eylem hazırlığında olduğu belirlenen 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

YPG/PKK'lı teröristlerin Tel Abyad'a düzenlediği saldırıda bir kadın hayatını kaybetti

YPG/PKK'lı teröristlerin Tel Abyad'a düzenlediği saldırıda bir kadın hayatını kaybetti
Terör örgütü PKK'nın katlettiği babasının mezarı başında buruk doğum günü

Terör örgütü PKK'nın katlettiği babasının mezarı başında buruk doğum günü
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: Çocuklarımızı terör ve istismar çarkına kurban etmeyeceğiz

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: Çocuklarımızı terör ve istismar çarkına kurban etmeyeceğiz