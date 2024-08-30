Dolar
34.07
Euro
37.66
Altın
2,504.21
ETH/USDT
2,455.80
BTC/USDT
58,299.00
BIST 100
9,833.22
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Kara Harp Okulu cami açılışına katıldı -VTR-
logo
Gündem

Malatya'da yük treninin çarptığı tarım aracındaki 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde yük treninin çarptığı tarım aracındaki anne ve 2 çocuğu öldü, baba yaralandı.

Orhan Yoldaş  | 30.08.2024 - Güncelleme : 30.08.2024
Malatya'da yük treninin çarptığı tarım aracındaki 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Malatya

Malatya'dan Elazığ istikametine giden yük treni, Ağılyazı Mahallesi mevkisinde raylardan geçen ve sürücüsü henüz öğrenilemeyen "patpat" olarak tabir edilen tarım aracına çarptı.

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi vermesi üzerine, kaza yerine jandarma, itfaiye, AFAD, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, tarım aracındaki anne Leyla ve çocukları Esma ve Muaz hayatını kaybederken, baba Orhan Acar yaralandı.

Yaralı baba, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Ekiplerin olay yerindeki incelemesi sürüyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Tunceli'de ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
Malatya'da yük treninin çarptığı tarım aracındaki 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Ankara'da 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla resmi geçit töreni düzenlendi
Antalya'nın Aksu ilçesinde orman yangını çıktı
Tekirdağ'da "TCG Işın" gemisi ziyarete açıldı

Benzer haberler

Malatya'da yük treninin çarptığı tarım aracındaki 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Malatya'da yük treninin çarptığı tarım aracındaki 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Küçükçekmece'deki metrobüs kazasına ilişkin gözaltına alınan 8 şüpheli adliyede

Malatya'da bu yıl 17 bin kalıcı konutun teslimi yapılacak

Küçükçekmece'de İETT otobüsüyle çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

Küçükçekmece'de İETT otobüsüyle çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

Belçika'da hızlı tren traktöre çarptı, Avrupa başkentlerinde tren trafiği aksadı

Belçika'da hızlı tren traktöre çarptı, Avrupa başkentlerinde tren trafiği aksadı
Denizli'de midibüsün devrildiği kazada 26 kişi yaralandı

Denizli'de midibüsün devrildiği kazada 26 kişi yaralandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet