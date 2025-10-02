Dolar
Gündem

Malatya'da freni arızalanan kamyon 15 araca çarptı, 3 kişi yaralandı

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde freni arızalanan kamyon, kırmızı ışıkta ve yol kenarında bekleyen 15 araca çarptı.

Okan Coşkun  | 02.10.2025 - Güncelleme : 02.10.2025
Malatya'da freni arızalanan kamyon 15 araca çarptı, 3 kişi yaralandı Fotoğraf: Okan Coşkun/AA

Malatya

Paşaköşkü Mahallesi'nde sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 44 AGC 632 plakalı kamyonun freni arızalandı.

Kontrolden çıkan kamyon, kırmızı ışıkta bekleyen ve yol kenarında park halinde bulunan 15 araca çarparak durabildi.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İlk belirlemelere göre, kazada yaralanan 3 kişi ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazanın tanıklarından Cihat Kaya, "Trafik ışıkları bize yandı, ben caddeye doğru çıkarken 50-60 metre ileriden sağa döndüm. Kamyon yukarıdan geliyordu. Orda birine çarptı ben sokağa girdikten sonra yaklaşık 10 saniye geçti, buradaki bütün araçlara çarptı ve üzerindeki mıcırı dökerek devrildi." dedi.

Çevrede geniş güvenlik önlemi alan polis ekiplerinin çalışması sürüyor.

Malatya'da freni arızalanan kamyon 15 araca çarptı, 3 kişi yaralandı
