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Malatya'da boykot çağrılarına tepki amacıyla "markette indirim" uygulaması

Orhan Yoldaş  | 02.04.2025 - Güncelleme : 02.04.2025
Malatya'da boykot çağrılarına tepki amacıyla "markette indirim" uygulaması

Malatya

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturması sonrası başlatılan "boykot çağrılarına" tepki göstermek amacıyla belediyeye ait markette bugüne özel yüzde 10 indirim uygulaması başlatıldığını duyurdu.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, boykot çağrılarının milli zarar olduğunu belirtti.

Konuya tepki göstermek adına projeler hayata geçirdiklerini anlatan Er, "Malatya'nın yerli gücü Esenlik'te, üreticimize ve vatandaşımıza destek olmak için bugüne özel yüzde 10 indirim sizleri bekliyor. Yerli üretime sahip çıkmak isteyen tüm hemşehrilerimizi Esenlik Marketlerimize davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

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Malatya'da boykot çağrılarına tepki amacıyla "markette indirim" uygulaması
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