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Malatya'da 4 büyüklüğünde deprem

Malatya'nın Pütürge ilçesinde saat 21.48'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Orhan Onur Gemici  | 25.04.2023 - Güncelleme : 25.04.2023
Malatya'da 4 büyüklüğünde deprem

Ankara

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, sarsıntı 11,34 kilometre derinlikte gerçekleşti.

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