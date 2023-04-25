Türk Hava Kuvvetleri, TEKNOFEST kapsamında İstanbul semalarında selamlama uçuşu yaptı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), TEKNOFEST kapsamında İstanbul üzerinde selamlama uçuşu yapan Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçaklarının fotoğraflarını paylaştı.
Ankara
MSB'nin sosyal medya hesabındaki paylaşımda, "Hava Kuvvetlerimize ait uçaklarımızın TEKNOFEST 2023 kapsamında İstanbul Boğazı üzerinde gerçekleştirdiği selamlama uçuşuna ait birbirinden güzel fotoğraflar." ifadesi kullanıldı.
Hava Kuvvetlerimize ait uçaklarımızın #TEKNOFEST2023 kapsamında İstanbul Boğazı üzerinde gerçekleştirdiği selamlama uçuşuna ait birbirinden güzel fotoğraflar…#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/h9ZZjkso6O— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 25, 2023
Paylaşımdaki fotoğraflarda İstanbul Boğazı, Haliç, Sarayburnu ve Ayasofya üzerinde selamlama uçuşu yapan SOLOTÜRK, F-4E/2020 ve F-16 savaş uçaklarının yanı sıra Sarayburnu'nda demirleyen Türkiye'nin en büyük savaş gemisi TCG Anadolu da yer aldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.