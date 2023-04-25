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Gündem, TEKNOFEST

Türk Hava Kuvvetleri, TEKNOFEST kapsamında İstanbul semalarında selamlama uçuşu yaptı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), TEKNOFEST kapsamında İstanbul üzerinde selamlama uçuşu yapan Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçaklarının fotoğraflarını paylaştı.

Utku Şimşek  | 25.04.2023 - Güncelleme : 25.04.2023
Türk Hava Kuvvetleri, TEKNOFEST kapsamında İstanbul semalarında selamlama uçuşu yaptı

Ankara

MSB'nin sosyal medya hesabındaki paylaşımda, "Hava Kuvvetlerimize ait uçaklarımızın TEKNOFEST 2023 kapsamında İstanbul Boğazı üzerinde gerçekleştirdiği selamlama uçuşuna ait birbirinden güzel fotoğraflar." ifadesi kullanıldı.

Paylaşımdaki fotoğraflarda İstanbul Boğazı, Haliç, Sarayburnu ve Ayasofya üzerinde selamlama uçuşu yapan SOLOTÜRK, F-4E/2020 ve F-16 savaş uçaklarının yanı sıra Sarayburnu'nda demirleyen Türkiye'nin en büyük savaş gemisi TCG Anadolu da yer aldı.

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