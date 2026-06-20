ABD'nin Georgia eyaletinde 10 bin kişi kapasiteli göçmen gözaltı merkezi projesi iptal edildi ABD İç Güvenlik Bakanlığının (DHS), Georgia eyaletindeki bir deponun 10 bin kişi kapasiteli göçmen gözaltı merkezine dönüştürülmesine yönelik planları iptal ettiği bildirildi.