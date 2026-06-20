Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Romanya ile imzaladığımız satış imzasıyla Türkiye tarihinde ilk kez bir NATO ve AB üyesi ülkeye savaş gemisi ihraç etmiştir." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye tarihinde ilk kez bir NATO ve AB üyesi ülkeye savaş gemisi ihraç etmiştir Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Romanya ile imzaladığımız satış imzasıyla Türkiye tarihinde ilk kez bir NATO ve AB üyesi ülkeye savaş gemisi ihraç etmiştir." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Açık Deniz Karakol Gemisi Cam Roman'ın Romanya Deniz Kuvvetleri Komutanlığına Teslimi ve Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Platformlarının Hizmete Giriş ve Bayrak Çekimi Töreni'nde konuştu.

Erdoğan, "Sahada güçlü olmayanın masada kendine yer bulamadığı hatta kendini menüde bulabildiği son derece kaotik bir dönemin tam ortasındayız." dedi.

Erdoğan, "23 sene evvel yılda 248 milyon dolar ihracatımız varken bugün bu rakamı sadece 1 hafta içinde gerçekleştiriyoruz. Bugüne kadar farklı coğrafyalara 140'ı aşkın deniz platformu ihraç ettik. Askeri gemi inşa sanayimiz 103 yıllık Cumhuriyet tarihimizin en yoğun ve en verimli günlerini yaşıyor. Aynı anda en fazla savaş gemisi yapan ülkelerden biriyiz." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, "Savunma sanayiinde sahip olduğumuz imkan ve kabiliyetleri dost ülkelerimizle paylaşmayı kendimiz için görev biliyoruz. Türkiye'nin gayesi bölgemizde gerilim üretmek değil, barışı, adaleti, huzuru ve istikrarı güçlendirmektir." diye konuştu.

Erdoğan, "Romanya ile imzaladığımız satış imzasıyla Türkiye tarihinde ilk kez bir NATO ve AB üyesi ülkeye savaş gemisi ihraç etmiştir." dedi.