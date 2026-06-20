Gazzeli sanatçı Ebu Şaviş, müzik aletlerini onararak savaşla kırılan umutları yeşertiyor

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılar sırasında pek çok kez yerinden olan Ebu Şaviş, şimdilerde Nuseyrat Mülteci Kampı’ndaki mütevazı atölyesinde başta ud olmak üzere müzik aletleri imalatı ve onarımı yapıyor.

Gazze'de 25 yıl boyunca hattatlık ve aynı zamanda demircilik yapan Ebu Şaviş, 5 yıldır da kendini müzik aletlerine adadı.

Bunu yaparken ahşap gibi malzemeler ve elektrik bulmakta zorlanan Ebu Şaviş'i bu işe devam etmeye motive eden şey ise "insanları müziğin evrensel diliyle mutlu etmek" oldu.

Hayatın devam ettiğini göstermek için müzik aletlerini onarıyor

Savaşla birlikte uzun yıllar ekmek yediği mesleğini yapamaz hale geldiğini söyleyen Ebu Şaviş hal böyle olunca ud, buzuki, gitar gibi müzik aletlerini onarmaya başladığını ve şimdiye kadar yaklaşık 60 ud onardığını söyledi.

Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki binlerce evin yıkılmasına yol açan saldırılar nedeniyle pek çok kez yer değiştirmek zorunda kalmasına rağmen çalışmaya ve müzik aletlerini tamir etmeye devam ettiğini söyleyen Ebu Şaviş, "Gençler, savaşta kırılan udlarını getiriyor. Tamir ediyorum. Şarkı söylemek ve mutlu olmak istiyorlar. Ben de istiyorum." dedi.

Ebu Şaviş, yaptığı işin zorluklarıyla ilgili olarak ise "Elektrik olmadığı ve elektrikle çalışan aletleri kullanamadığımız için her şeyi manuel yapıyoruz. Ud yapımı için ahşap malzeme de bulamıyoruz." ifadesini kullandı.

Ebu Şaviş, ahşap malzeme olarak yardım malzemelerinin taşındığı ahşap kasaları kullandığını ancak bunları dönüştürmekte de çok zorlandığını aktardı.

"Hayat devam etsin diye bunu yapıyorum. Biz ölümü ve kıyımı değil yaşamayı seviyoruz. Dünyada herkes mutlu mesut yaşıyor. Biz de bu dünyanın bir parçasıyız, onlardan daha az ya da çok değiliz." diyen Ebu Şaviş, dünya tarafından dışlandıklarını hissetseler de yaşamaya olan bağlılıklarını ortaya koydu.

Müziğin dünya dili olduğunu kaydeden Ebu Şaviş, müziği her eve ve herkese ulaştırma gayretinde olduğunu dile getirdi.