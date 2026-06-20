İsrail saldırılarından bu yana ilk kez Gazze'deki lise bitirme sınavları Batı Şeria ile eş zamanlı başladı

[1/14] Eğitim altyapısının İsrail saldırıları nedeniyle ağır zarar gördüğü Gazze Şeridi'nde lise bitirme sınavları üçüncü kez çevrim içi olarak başlarken, öğrenciler Ekim 2023'ten bu yana ilk kez Batı Şeria'daki akranlarıyla aynı anda sınava giriyor.

[2/14] Saldırılar sonucu okul binalarının kullanılamamasından dolayı "e-School" uygulaması üzerinden elektronik sistemle gerçekleştirilen sınavlar, internet bağlantısı için jeneratör ve güneş enerjisi gibi alternatif enerji kaynaklarla donatılan eğitim alanları ve çadırlarda yapılıyor.

[3/14] Gazze Şeridi'nin Beyt Hanun kentinde, ailesiyle beraber Ezher Üniversitesi yerleşkesindeki hasarlı bir binada yaşayan 18 yaşındaki lise öğrencisi Neha Hamd sınav öncesi son tekrarlarını yaptı.

[4/14] Eğitim altyapısının İsrail saldırıları nedeniyle ağır zarar gördüğü Gazze Şeridi'nde lise bitirme sınavları üçüncü kez çevrim içi olarak başlarken, öğrenciler Ekim 2023'ten bu yana ilk kez Batı Şeria'daki akranlarıyla aynı anda sınava giriyor. Saldırılar sonucu okul binalarının kullanılamamasından dolayı "e-School" uygulaması üzerinden elektronik sistemle gerçekleştirilen sınavlar, internet bağlantısı için jeneratör ve güneş enerjisi gibi alternatif enerji kaynaklarla donatılan eğitim alanları ve çadırlarda yapılıyor. Gazze Şeridi'nin Beyt Hanun kentinde, ailesiyle beraber Ezher Üniversitesi yerleşkesindeki hasarlı bir binada yaşayan 18 yaşındaki lise öğrencisi Neha Hamd sınav öncesi son tekrarlarını yaptı.

[5/14] Eğitim altyapısının İsrail saldırıları nedeniyle ağır zarar gördüğü Gazze Şeridi'nde lise bitirme sınavları üçüncü kez çevrim içi olarak başlarken, öğrenciler Ekim 2023'ten bu yana ilk kez Batı Şeria'daki akranlarıyla aynı anda sınava giriyor. Saldırılar sonucu okul binalarının kullanılamamasından dolayı "e-School" uygulaması üzerinden elektronik sistemle gerçekleştirilen sınavlar, internet bağlantısı için jeneratör ve güneş enerjisi gibi alternatif enerji kaynaklarla donatılan eğitim alanları ve çadırlarda yapılıyor. Gazze Şeridi'nin Beyt Hanun kentinde, ailesiyle beraber Ezher Üniversitesi yerleşkesindeki hasarlı bir binada yaşayan 18 yaşındaki lise öğrencisi Neha Hamd sınav öncesi son tekrarlarını yaptı.

[6/14] Eğitim altyapısının İsrail saldırıları nedeniyle ağır zarar gördüğü Gazze Şeridi'nde lise bitirme sınavları üçüncü kez çevrim içi olarak başlarken, öğrenciler Ekim 2023'ten bu yana ilk kez Batı Şeria'daki akranlarıyla aynı anda sınava giriyor. Saldırılar sonucu okul binalarının kullanılamamasından dolayı "e-School" uygulaması üzerinden elektronik sistemle gerçekleştirilen sınavlar, internet bağlantısı için jeneratör ve güneş enerjisi gibi alternatif enerji kaynaklarla donatılan eğitim alanları ve çadırlarda yapılıyor. Gazze Şeridi'nin Beyt Hanun kentinde, ailesiyle beraber Ezher Üniversitesi yerleşkesindeki hasarlı bir binada yaşayan 18 yaşındaki lise öğrencisi Neha Hamd sınav öncesi son tekrarlarını yaptı.

[7/14] Eğitim altyapısının İsrail saldırıları nedeniyle ağır zarar gördüğü Gazze Şeridi'nde lise bitirme sınavları üçüncü kez çevrim içi olarak başlarken, öğrenciler Ekim 2023'ten bu yana ilk kez Batı Şeria'daki akranlarıyla aynı anda sınava giriyor. Saldırılar sonucu okul binalarının kullanılamamasından dolayı "e-School" uygulaması üzerinden elektronik sistemle gerçekleştirilen sınavlar, internet bağlantısı için jeneratör ve güneş enerjisi gibi alternatif enerji kaynaklarla donatılan eğitim alanları ve çadırlarda yapılıyor. Gazze Şeridi'nin Beyt Hanun kentinde, ailesiyle beraber Ezher Üniversitesi yerleşkesindeki hasarlı bir binada yaşayan 18 yaşındaki lise öğrencisi Neha Hamd sınav öncesi son tekrarlarını yaptı.

[8/14] Eğitim altyapısının İsrail saldırıları nedeniyle ağır zarar gördüğü Gazze Şeridi'nde lise bitirme sınavları üçüncü kez çevrim içi olarak başlarken, öğrenciler Ekim 2023'ten bu yana ilk kez Batı Şeria'daki akranlarıyla aynı anda sınava giriyor. Saldırılar sonucu okul binalarının kullanılamamasından dolayı "e-School" uygulaması üzerinden elektronik sistemle gerçekleştirilen sınavlar, internet bağlantısı için jeneratör ve güneş enerjisi gibi alternatif enerji kaynaklarla donatılan eğitim alanları ve çadırlarda yapılıyor. Gazze Şeridi'nin Beyt Hanun kentinde, ailesiyle beraber Ezher Üniversitesi yerleşkesindeki hasarlı bir binada yaşayan 18 yaşındaki lise öğrencisi Neha Hamd sınav öncesi son tekrarlarını yaptı.

[9/14] Eğitim altyapısının İsrail saldırıları nedeniyle ağır zarar gördüğü Gazze Şeridi'nde lise bitirme sınavları üçüncü kez çevrim içi olarak başlarken, öğrenciler Ekim 2023'ten bu yana ilk kez Batı Şeria'daki akranlarıyla aynı anda sınava giriyor. Saldırılar sonucu okul binalarının kullanılamamasından dolayı "e-School" uygulaması üzerinden elektronik sistemle gerçekleştirilen sınavlar, internet bağlantısı için jeneratör ve güneş enerjisi gibi alternatif enerji kaynaklarla donatılan eğitim alanları ve çadırlarda yapılıyor. Gazze Şeridi'nin Beyt Hanun kentinde, ailesiyle beraber Ezher Üniversitesi yerleşkesindeki hasarlı bir binada yaşayan 18 yaşındaki lise öğrencisi Neha Hamd sınav öncesi son tekrarlarını yaptı.

[10/14] Eğitim altyapısının İsrail saldırıları nedeniyle ağır zarar gördüğü Gazze Şeridi'nde lise bitirme sınavları üçüncü kez çevrim içi olarak başlarken, öğrenciler Ekim 2023'ten bu yana ilk kez Batı Şeria'daki akranlarıyla aynı anda sınava giriyor. Saldırılar sonucu okul binalarının kullanılamamasından dolayı "e-School" uygulaması üzerinden elektronik sistemle gerçekleştirilen sınavlar, internet bağlantısı için jeneratör ve güneş enerjisi gibi alternatif enerji kaynaklarla donatılan eğitim alanları ve çadırlarda yapılıyor. Gazze Şeridi'nin Beyt Hanun kentinde, ailesiyle beraber Ezher Üniversitesi yerleşkesindeki hasarlı bir binada yaşayan 18 yaşındaki lise öğrencisi Neha Hamd sınav öncesi son tekrarlarını yaptı.

[11/14] Eğitim altyapısının İsrail saldırıları nedeniyle ağır zarar gördüğü Gazze Şeridi'nde lise bitirme sınavları üçüncü kez çevrim içi olarak başlarken, öğrenciler Ekim 2023'ten bu yana ilk kez Batı Şeria'daki akranlarıyla aynı anda sınava giriyor. Saldırılar sonucu okul binalarının kullanılamamasından dolayı "e-School" uygulaması üzerinden elektronik sistemle gerçekleştirilen sınavlar, internet bağlantısı için jeneratör ve güneş enerjisi gibi alternatif enerji kaynaklarla donatılan eğitim alanları ve çadırlarda yapılıyor. Gazze Şeridi'nin Beyt Hanun kentinde, ailesiyle beraber Ezher Üniversitesi yerleşkesindeki hasarlı bir binada yaşayan 18 yaşındaki lise öğrencisi Neha Hamd sınav öncesi son tekrarlarını yaptı.

[12/14] Eğitim altyapısının İsrail saldırıları nedeniyle ağır zarar gördüğü Gazze Şeridi'nde lise bitirme sınavları üçüncü kez çevrim içi olarak başlarken, öğrenciler Ekim 2023'ten bu yana ilk kez Batı Şeria'daki akranlarıyla aynı anda sınava giriyor. Saldırılar sonucu okul binalarının kullanılamamasından dolayı "e-School" uygulaması üzerinden elektronik sistemle gerçekleştirilen sınavlar, internet bağlantısı için jeneratör ve güneş enerjisi gibi alternatif enerji kaynaklarla donatılan eğitim alanları ve çadırlarda yapılıyor. Gazze Şeridi'nin Beyt Hanun kentinde, ailesiyle beraber Ezher Üniversitesi yerleşkesindeki hasarlı bir binada yaşayan 18 yaşındaki lise öğrencisi Neha Hamd sınav öncesi son tekrarlarını yaptı.

[13/14] Eğitim altyapısının İsrail saldırıları nedeniyle ağır zarar gördüğü Gazze Şeridi'nde lise bitirme sınavları üçüncü kez çevrim içi olarak başlarken, öğrenciler Ekim 2023'ten bu yana ilk kez Batı Şeria'daki akranlarıyla aynı anda sınava giriyor. Saldırılar sonucu okul binalarının kullanılamamasından dolayı "e-School" uygulaması üzerinden elektronik sistemle gerçekleştirilen sınavlar, internet bağlantısı için jeneratör ve güneş enerjisi gibi alternatif enerji kaynaklarla donatılan eğitim alanları ve çadırlarda yapılıyor. Gazze Şeridi'nin Beyt Hanun kentinde, ailesiyle beraber Ezher Üniversitesi yerleşkesindeki hasarlı bir binada yaşayan 18 yaşındaki lise öğrencisi Neha Hamd sınava girmek üzere yola çıktı.

[14/14] Eğitim altyapısının İsrail saldırıları nedeniyle ağır zarar gördüğü Gazze Şeridi'nde lise bitirme sınavları üçüncü kez çevrim içi olarak başlarken, öğrenciler Ekim 2023'ten bu yana ilk kez Batı Şeria'daki akranlarıyla aynı anda sınava giriyor. Saldırılar sonucu okul binalarının kullanılamamasından dolayı "e-School" uygulaması üzerinden elektronik sistemle gerçekleştirilen sınavlar, internet bağlantısı için jeneratör ve güneş enerjisi gibi alternatif enerji kaynaklarla donatılan eğitim alanları ve çadırlarda yapılıyor. Gazze Şeridi'nin Beyt Hanun kentinde, ailesiyle beraber Ezher Üniversitesi yerleşkesindeki hasarlı bir binada yaşayan 18 yaşındaki lise öğrencisi Neha Hamd sınava girmek üzere yola çıktı.