Stratcom Afet İletişim Forumu'nda "Afet Dönemlerinde Sivil Toplum ve Gönüllülük" paneli düzenlendi
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca, Stratcom Afet İletişim Forumu'nda "Afet Dönemlerinde Sivil Toplum ve Gönüllülük" konulu panel düzenlendi.
Ankara
AFAD Sivil Toplumla İlişkiler ve Akreditasyon Dairesi Başkanı Abdulkadir Tezcan'ın moderatörlüğünde, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığında düzenlenen panelde, Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Genel Sekreteri Zeynep Demir, Yeryüzü Doktorları Operasyon Müdürü Muhammed Taha Zeren, Türkiye Taşkömürü Kurumundan madenci Ertan Akar ve televizyon programcısı Vahe Kılıçarslan konuşmacı olarak yer aldı.
KADEM Genel Sekreteri Demir, buradaki konuşmasında, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından kriz merkezi oluşturarak deprem özelinde çalışma yaptıklarını belirtti.
İlk günlerde AFAD ve Kızılay işbirliğinde ayni yardım ulaştırmak üzere çalışma yaptıklarını söyleyen Demir, beşinci günden itibaren kapsamlı afet planlaması sırasında kadına duyarlı planlamanın da yapılması gerektiğini ifade etti. Demir, "Kadınların temel ihtiyaçlarını oraya ulaştırmak için çalışmalar yaptık. Tabii ki yakıt, soba, çadır da gönderdik ama odağımız kadın kıyafetleri ve hijyen malzemeleri oldu." diye konuştu.
"Krizlere karşı projeler yapıyoruz"
Yeryüzü Doktorları Operasyon Müdürü Zeren de konuşmasında 40 bini aşkın gönüllüyle acil durumlara ve krizlere karşı projeler yaptıklarını kaydetti.
Afet sonrası ortaya çıkan psikolojik rahatsızlıkların azaltılması için psikososyal destek hizmeti verdiklerini anlatan Zeren, "Son 30 yılda gerçekleşen doğal afet sayısı iki katına çıkmış. Biz doktorlar olarak hızlı müdahaleyi sağlayabilmek adına sürdürülebilir kriz yönetimini gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Bununla ilgili standartlarımızı, sorunlarımızı belirliyoruz." diye konuştu.
Madenci Ertan Akar ise 12 kişilik ekiple deprem bölgesinde arama kurtarma çalışmalarına destek verdiğini belirterek, çalışmaların kendileri için yalnızca duygusal açıdan zorlu olduğunu ifade etti.
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde depremin 36. saatinde iki çocuğuyla birlikte kurtardıkları Tuğçe Gövtaş'ın kendilerine ulaştığını ve birbirlerini ziyaret ettiklerini dile getiren Akar, "Artık 1 tane manevi kızım, 2 tane de torunum var." dedi.
Televizyon programcısı Vahe Kılıçarslan da depremin 11 şehir, 60'tan fazla ilçe, 14 milyon insanı etkilediğini söyledi.
Kılıçarslan, AFAD ekiplerinin deprem bölgesinde çok meşakkatli çalışmalar yaptıklarını, inanılmaz bir çaba sarf ettiklerini belirtti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.