Malatya'da 4,4 büyüklüğünde deprem
Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Ankara
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 01.38'de merkez üssü Pütürge ilçesi olan 4,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin, 9,58 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.