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Yüksek yargıda depremden etkilenenler için yardım kampanyası

Yüksek yargı organlarınca, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenlere gönderilmek üzere ayni ve nakdi yardım kampanyaları başlatıldı.

İsmet Karakaş   | 08.02.2023
Yüksek yargıda depremden etkilenenler için yardım kampanyası Kaynak: Yargıtay

Ankara

Yargıtay Başkanlığından yapılan açıklamada, depremlerden etkilenen Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye, Adıyaman, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Malatya, Kilis ve Adana'da yaşayan depremzedeler için yardım kampanyası başlatıldığı bildirildi. Açıklamada, yardım malzemelerinin toplanmaya başlandığı belirtildi.

Danıştay Başkanlığınca da depremzedelere gönderilmek üzere maddi yardım kampanyası başlatıldı. Danıştay adına oluşturulan banka hesabında toplanacak paralar, daha sonra AFAD'ın "Deprem Bağış" hesabına aktarılacak.

Yardım kampanyası düzenleyen bir diğer yüksek yargı organı da Anayasa Mahkemesi oldu. Bu kapsamda kurum içinde yardım malzemeleri ve maddi destek amaçlı yardımlar toplanmaya başlandı.

Yüksek Seçim Kurulunca da (YSK) depremzedeler için kurum içinde yardım kampanyası düzenlendi.

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