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Malatya'da 4,1 büyüklüğünde deprem

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Ahmet Sertan Usul   | 31.10.2022
Malatya'da 4,1 büyüklüğünde deprem

Ankara

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Battalgazi ilçesinde saat 21.34'te 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin 11,27 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.

Malatya Valisi Hulusi Şahin, AA muhabirine, bölgede tarama faaliyetlerinin devam ettiğini belirterek, "Şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk ihbarı almadık." dedi.

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Malatya'da 4,1 büyüklüğünde deprem
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